Пожар на парковке Москвы-Сити сняли на видео
Мощный пожар произошел на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на территории Москвы-Сити. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.
Информация о вспыхнувшем автомобиле не подтвердилась. На площади 30 квадратных метров загорелись строительные материалы, находившиеся на стройплощадке неподалеку.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Эвакуация не проводилась. Также обошлось без пострадавших. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
Установление причин и обстоятельств пожара проконтролирует Пресненская межрайонная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Информации о пострадавших не поступало», — подтвердили в прокуратуре.
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