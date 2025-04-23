23 апреля 2025 16:39 Пожар на парковке Москвы-Сити сняли на видео 0 0 0 Эксклюзив

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Мощный пожар произошел на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на территории Москвы-Сити. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

Информация о вспыхнувшем автомобиле не подтвердилась. На площади 30 квадратных метров загорелись строительные материалы, находившиеся на стройплощадке неподалеку.

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы / Telegram

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Эвакуация не проводилась. Также обошлось без пострадавших. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Установление причин и обстоятельств пожара проконтролирует Пресненская межрайонная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Информации о пострадавших не поступало», — подтвердили в прокуратуре.