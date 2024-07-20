Семь жителей Шебекина получили ранения при обстреле ВСУ

Гладков: 7 жителей Шебекина ранены, из них 4 — при ударе по промпредприятию

При обстреле Шебекина ранения получили семь мирных жителей. Выпущенные ВСУ снаряды попали в промышленное предприятие и жилой дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще двоих — мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой — бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода», — добавил Гладков.

Еще одна женщина пострадала, когда украинский снаряд влетел в многоквартирный дом. Раненых доставили в Шебекинскую ЦРБ.

«Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия», — уточнил он.

Из-за прямых попаданий снарядов в домах выбило окна, повредило балконы, фасады и стены в двух многоквартирных домах.

«Две квартиры получили серьезные повреждения. В одном из домов произошло возгорание газопровода, которое оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — отметил губернатор региона.

Попавший в промпредприятие снаряд повредил производственное здание, проходную и одну единицу спецтехники. Специалисты также зафиксировали повреждения на двух коммерческих объектах, четырех авто и еще двух домов.

На месте уже работают оперативные и аварийные службы.

Накануне при обстреле Шебекина артиллерией и дронами пострадал мужчина.