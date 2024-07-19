Тяжело пострадавший при ударе по детской площадке в Шебекине мальчик скончался

Подросток, тяжело пострадавший при атаке ВСУ в Белгородской области 11 июля, скончался. Врачи делали все возможное, но жизнь мальчика спасти не удалось, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава области напомнил, что мальчик пострадал, когда на детскую площадку в Шебекине, где находились еще четверо ребят, противник сбросил взрывное устройство.

Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Он потерял четыре литра крови.

После госпитализации у мальчика два раза останавливалось сердце, медики дважды смогли вернуть его к жизни. Во время лечения специалисты регулярно консультировались с коллегами из федеральных центров. Отправить пациента в Москву не представлялось возможным — состояние было слишком тяжелым.

«К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — заключил Гладков.