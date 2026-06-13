Медики проведут телеконсультации по пострадавшим в ДТП в Одинцове

Лучшие специалисты страны дистанционно помогут подмосковным врачам спасти раненых в аварии с микроавтобусом. Об этом сообщил представитель российского Минздрава Алексей Кузнецов, чьи слова привело РИА «Новости» .

В палаты больниц Московской области доставили 11 пострадавших. Трое из них в крайне тяжелом состоянии. Восемь человек получили травмы средней степени тяжести.

Работу медиков на месте теперь напрямую контролирует Федеральный центр медицины катастроф. Сориентироваться в нелегкой ситуации подмосковным врачам помогут их коллеги из крупных больниц.

В причинах аварии разбирается полиция и следственный комитет. Предварительно, виновным в ДТП считают водителя КамАЗа. Он протаранил полную пассажиров маршрутку на встречной полосе, два человека погибли.

Столкновение произошло на втором километре Луцинского шоссе в Одинцовском округе. Против водителя большегруза завели дело за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит тюремный срок.