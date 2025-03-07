Шестеро детей отравились соевыми палочками из тренда в TikTok в Подмосковье

Шесть школьников из Красноармейска попали в больницу после отравления соевыми палочками из тренда в TikTok. В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что пятиклассники попали в больницу.

«Одна из одноклассниц принесла в школу упаковку соевого мяса, которую накануне приобрела в продуктовом магазине. На перемене дети открыли пачку и решили попробовать мясо, несмотря на резкий запах перца», — отметили в ведомстве.

У детей взяли необходимые анализы. Оставшийся продукт изъяли, проводятся лабораторные исследования. Прокуратура взяла под контроль установление причин отравления детей.

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей. Как уточнили в пресс-службе СК, снеки, которые они ели, были произведены в Китае.

Следователи, криминалисты, представители прокуратуры и Роспотребнадзора осмотрели место продажи продуктов. Они изъяли записи с камер, непроданную продукцию и сертификаты качества. Торговый павильон закрыли и опечатали.

«Дети начали жаловаться на головокружение и рвоту. Доставлены в больницу. Девочка, которая принесла соевое мясо в школу, после осмотра от госпитализации отказалась», — уточнил источник 360.ru.

Дети могли отравиться китайскими закусками, которые готовят из соевого белка с добавлением большого количества острых приправ. Они стали популярны из-за тренда в TikTok, где эти закуски пробуют знаменитости, сообщил Mash.При этом некоторые блогеры публиковали видео, на которых рассказывают, что снеки очень острые и неприятные на вкус.

Ранее почти 150 строителей отравились едой из доставки в Москве. У 147 рабочих после обеда от «Енидем» нашли кишечную инфекцию.