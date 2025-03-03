Почти 150 строителей отравились едой из доставки в Москве
В Москве у 147 рабочих после обеда от «Енидем» нашли кишечную инфекцию
Почти 150 рабочих отравились едой, которую на стройку доставила компания-поставщик «Енидем». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
«По состоянию на 18 февраля 2025 года на юго-западе Москвы зафиксировали 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников „Енигюн Констракшн“», — сказано в материалах.
По данным суда, массовое отравление произошло из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
В феврале к врачам с жалобами на симптомы отравления обратились постояльцы московского хостела «Гостиница РБК сервис». Общее число заболевших составило около 70 человек. Они были строительными рабочими и питались на стройке
Выяснилось, что для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем». Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемическое расследование.