Почти 150 строителей отравились едой из доставки в Москве

В Москве у 147 рабочих после обеда от «Енидем» нашли кишечную инфекцию

Почти 150 рабочих отравились едой, которую на стройку доставила компания-поставщик «Енидем». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«По состоянию на 18 февраля 2025 года на юго-западе Москвы зафиксировали 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников „Енигюн Констракшн“», — сказано в материалах.

По данным суда, массовое отравление произошло из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В феврале к врачам с жалобами на симптомы отравления обратились постояльцы московского хостела «Гостиница РБК сервис». Общее число заболевших составило около 70 человек. Они были строительными рабочими и питались на стройке

Выяснилось, что для обеспечения работников питанием наниматель заказал комплексные обеды у ООО «Енидем». Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемическое расследование.