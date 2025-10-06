Шесть туристов пропали по пути к урочищу «Аквариум» на Камчатке

На Камчатке пропала группа из шести туристов. Они поехали в Елизовский район на личном автомобиле и не вернулись в срок, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Туристы пропали на пути к урочищу «Аквариум». Они выехали 3 октября и должны были вернуться 5 октября, но до сих пор их местоположение неизвестно, на связь они не выходили.

«За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега. Родственники забили тревогу. Группа не была зарегистрирована», — подчеркнул Лебедев.

На место проведения поисковых работ выдвинулась группа спасателей из восьми человек. Также задействовали два автомобиля «Вепрь», два квадроцикла и один беспилотник.

За неделю это уже не первый случай пропажи туристов на Камчатке. Со склона Вилючинского вулкана сорвалась группа из трех туристов, двое из них погибли на месте от полученных травм, одну женщину удалось спасти. На следующий день спасателям пришлось искать мужчину, который разбился на квадроцикле в районе Вилючинского вулкана.