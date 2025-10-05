На Камчатке начали поиски мужчины, разбившегося на квадроцикле и подавшего сигнал SOS

Камчатские спасатели начали поиски мужчины, перевернувшегося на квадроцикле в районе Вилючинского перевала. О помощи попросила сестра пострадавшего, сообщили в региональном МЧС .

Сигнал о помощи поступил рано утром 5 октября. Заявительница сообщила, что ее брат перевернулся на квадроцикле в районе сопки Бархатной. По ее словам, мужчина получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, ему требуется помощь в эвакуации.

«В район предполагаемого нахождения мужчины выдвинулась поисковая группа Камчатского спасательного центра МЧС России на двух квадроциклах, а также волонтеры из поселка Термального», — сообщили в МЧС.

На место происшествия выехали медики.

Накануне во время восхождения на вулкан Вилючинский погиб альпинист, второй человек из группы пострадал. Спасатели продолжают поиски третьей участницы группы, которая находится выше пол склону.