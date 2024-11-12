Шесть человек сгорели при пожаре в хуторе на Кубани

Жилой дом вспыхнул в хуторе Страхов Ростовской области. В результате пожара погибли шесть человек, двое пострадали, сообщила пресс-служба МЧС.

Накануне ЧП проживавшие в доме рабочие праздновали день рождения. В экстренные службы обратились очевидцы. Из пылающего здания выбрались четыре человека, из них пострадали двое. Спасатели потушили пожар и нашли внутри дома тела шести человек.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ведомстве отметили, что в здании не было пожарного извещателя.

Предварительно, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее в одной из квартир многоэтажного дома на севере Москвы прогремел взрыв. В результате произошел пожар, во время тушения обрушились перегородки смежных квартир. Спасателей вызвала местная жительница, которая заметила в окнах огонь и услышала крики. В итоге пострадали семь человек: трое взрослых и четверо детей. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 жильцов.