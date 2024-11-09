Семь человек пострадали при взрыве в квартире на севере Москвы

Источник 360.ru: трое взрослых и четверо детей пострадали при взрыве в Москве

Взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного дома на Карельском бульваре на севере Москвы. Предварительно, пострадали семь человек, сообщил источник 360.ru

Возгорание произошло после взрыва на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Во время тушения произошло обрушение перегородок смежных квартир. В результате пострадали трое взрослых и четверо детей.

До прибытия спасателей из дома эвакуировались 110 жильцов. Причины возгорания и состояние пострадавших уточняется.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы от местной жительницы. Она увидела огонь из окон на соседнего дома и услышала крики.

По данным СУ СК по городу, пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетние. Проводится доследственная проверка.

В субботу, 10 ноября, в Москве произошел еще один пожар. В Перовском проезде загорелся автосервис. Пламя локализовали на 150 квадратных метрах.