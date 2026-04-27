Погибший под лавиной гид не хотел идти на Мунку-Сардык из-за предчувствия

У погибшего на горе Мунку-Сардык в Бурятии проводника Руслана Бабицкого перед восхождением было плохое предчувствие. Об этом его жена Марина Бабицкая рассказала «КП-Иркутск» .

По ее словам, муж собирался рассеянно: оставил дома кофеварку и не взял теплый пуховик, хотя обычно тщательно готовился к походам.

«У него словно было предчувствие», — рассказала Бабицкая.

Она отметила, что обычно он планировал подниматься в горы на майские праздники, но в этот раз решил отправиться раньше, потому что погода уже позволяла открыть туристический сезон. Вдова добавила, что муж считал горы храмом и относился к этим местам с особым почтением.

Лавина сошла на Мунку-Сардыке 24 апреля. После схода снега три участника группы смогли выбраться, еще четверо погибли. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.