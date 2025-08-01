Шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками под Пензой

ГИБДД Пензенской области: шесть человек погибли в аварии в Мокшанском районе

Смертельная авария произошла в Пензенской области, погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ЧП случилось 1 августа, в районе пяти часов утра, на 571-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе.

В аварию попали легковые автомобили Chevrolet Epica и Datsun on-DO. Погибли шесть человек, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ГИБДД.

Утром в пятницу грузовик на юге Москве пробил отбойник и улетел в кювет, в распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии. Вероятной причиной аварии стал разлив технических жидкостей на трассе, из-за чего водитель не справился с управлением.

Также в ночь на 1 августа мотоциклист столкнулся с автомобилем каршеринга в Москве, его доставили в больницу.