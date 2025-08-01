Шесть человек погибли в ДТП с двумя легковушками под Пензой
ГИБДД Пензенской области: шесть человек погибли в аварии в Мокшанском районе
Смертельная авария произошла в Пензенской области, погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ЧП случилось 1 августа, в районе пяти часов утра, на 571-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе.
В аварию попали легковые автомобили Chevrolet Epica и Datsun on-DO. Погибли шесть человек, еще одного пострадавшего доставили в больницу.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ГИБДД.
Утром в пятницу грузовик на юге Москве пробил отбойник и улетел в кювет, в распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии. Вероятной причиной аварии стал разлив технических жидкостей на трассе, из-за чего водитель не справился с управлением.
Также в ночь на 1 августа мотоциклист столкнулся с автомобилем каршеринга в Москве, его доставили в больницу.