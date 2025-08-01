Мотоциклист пострадал в ДТП с машиной каршеринга на юге Москве

Ранним утром в пятницу на Варшавском шоссе в Москве в аварию попали мотоцикл и автомобиль каршеринга. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

По предварительным данным, мотоциклист серьезно пострадал, его доставили в больницу. Прибывшие на место ЧП экстренные службы перекрыли три полосы движения.

Ранее четыре человека пострадали при массовой аварии с автобусом, скутером, мотоциклом и тремя автомобилями в Подольске. Авария произошла на проспекте Ленина примерно в 22:20 . По предварительным данным, в автобусе пассажиров не было. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все и причины обстоятельства произошедшего.