Ранним утром в пятницу на Варшавском шоссе в Москве в аварию попали мотоцикл и автомобиль каршеринга. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
По предварительным данным, мотоциклист серьезно пострадал, его доставили в больницу. Прибывшие на место ЧП экстренные службы перекрыли три полосы движения.
Ранее четыре человека пострадали при массовой аварии с автобусом, скутером, мотоциклом и тремя автомобилями в Подольске. Авария произошла на проспекте Ленина примерно в 22:20 . По предварительным данным, в автобусе пассажиров не было. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все и причины обстоятельства произошедшего.
Врачей и медсестер представят к федеральным наградам после землетрясения на Камчатке
Грузовик пробил отбойник и улетел в кювет на юго-востоке Москве
Массированную атаку БПЛА отбили силы ПВО 1 августа: 60 беспилотников уничтожены за ночь
Мотоциклист пострадал в ДТП с машиной каршеринга на юге Москве
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Обломки БПЛА упали в Таганроге
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте