Грузовой автомобиль утром 1 августа попал в крупную аварию в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.
ЧП случилось перед съездом на Рязанский проспект по Московскому скоростному диаметру.
Очевидец рассказал, что перед ДТП грузовой автомобиль «повело на дороге». Вероятно, причиной стали разлитые технические жидкости.
«Что-то пролили на дороге, наверное, солярку. Из-за этого грузовик не справился с управлением при торможении и улетел в кювет через отбойник», — рассказал он.
Ранее в пятницу на Варшавском шоссе мотоцикл врезался с легковой автомобиль каршеринга, водителя двухколесного транспортного средства отвезли в больницу в тяжелом состоянии.
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Грузовик пробил отбойник и улетел в кювет на юго-востоке Москве
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