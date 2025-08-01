Грузовик пробил отбойник и улетел в кювет на юго-востоке Москве

На выезде с МСД в Москве грузовик пробил отбойник и перевернулся

Грузовой автомобиль утром 1 августа попал в крупную аварию в Москве. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Очевидец рассказал, что перед ДТП грузовой автомобиль «повело на дороге». Вероятно, причиной стали разлитые технические жидкости.

ЧП случилось перед съездом на Рязанский проспект по Московскому скоростному диаметру.

«Что-то пролили на дороге, наверное, солярку. Из-за этого грузовик не справился с управлением при торможении и улетел в кювет через отбойник», — рассказал он.

Ранее в пятницу на Варшавском шоссе мотоцикл врезался с легковой автомобиль каршеринга, водителя двухколесного транспортного средства отвезли в больницу в тяжелом состоянии.