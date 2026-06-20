Шесть человек погибли в ДТП под Саратовом

МВД Саратовской области: жертвами ДТП в Дергачевском районе стали шесть человек

Смертельная авария с участием Renault Logan и Hyundai Accent произошла в Саратовской области, погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

ДТП случилось около 07:40 в районе села Васильева. В результате столкновения погибли шесть человек, еще двоих привезли в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Утром 18 июня также произошло ДТП в Озинском районе Саратовской области, погибли три человека. Тогда ВАЗ-2109 врезался в Shacman. Водитель и оба пассажира «девятки» скончались на месте.

До этого несколько автомобилей сильно столкнулись на проспекте Мира в Москве, в тот раз обошлось без пострадавших.