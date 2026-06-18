Три человека погибли в ДТП близ поселка Мозан в Саратовской области

Утром 18 июня в Озинском районе Саратовской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария случилась около 06:30 по московскому времени вблизи населенного пункта Мозан. Машина ВАЗ-2109, за рулем которой находился мужчина 2006 года рождения, столкнулась с автомобилем Shacman под управлением мужчины 1962 года рождения.
В результате водитель и два пассажира ВАЗ-2109 погибли. На месте случившегося работают сотрудники полиции, устанавливающие обстоятельства ДТП.