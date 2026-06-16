Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Мира в Москве

Источник 360.ru: массовое ДТП без пострадавших произошло на проспекте Мира

В Москве на проспекте Мира произошло массовое ДТП. Источник 360.ru сообщил, что обошлось без пострадавших.

Авария произошла вечером 16 июня у станции метро «Рижская». Столкнулись легковые авто Geely, Belgee и Toyota Land Cruiser. К месту происшествия выдвинулись экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разлива топлива тоже удалось избежать.

О столкновении нескольких автомобилей на проспекте Мира сообщила также пресс-служба дептранса Москвы. Автовладельцам посоветовали скорректировать маршрут, так как движение в районе аварии затруднено.

Ранее в Саратове случилась авария с 11 пострадавшими. «Газель Next» столкнулась с Lada Kalina в поселке Соколовом.