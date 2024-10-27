Экс-мэр Люберец попал в ДТП на Машкинском шоссе

Источник 360.ru: три автомобиля столкнулись на Машкинском шоссе в Москве

Три автомобиля попали в ДТП на Машкинском шоссе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Участниками аварии стали три иномарки, одной из которых управлял экс-мэр Игорь Аккуратов», — отметил он.

По данным Telegram-канала «112», тройное ДТП на Машкинском шоссе мог спровоцировать бывший мэр городского округа Люберцы Игорь Аккуратов. Он находился за рулем автомобиля, зарегистрированного на его мать. В результате происшествия пострадали два человека, госпитализация им не понадобилась.

Ранее в Новой Москве произошла крупная авария с участием машин каршеринга. В тройное ДТП попали шесть авто. Другое ДТП с автомобилем каршеринга произошло на Южнобутовской улице. Оказалось, что арендованной машиной управлял 15-летний подросток.