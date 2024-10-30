Массовая авария произошла на МКАД из-за наледи

Источник 360.ru: массовое ДТП с такси случилось на МКАД из-за наледи

Фото: Телеканал «360»

Несколько автомобилей столкнулись на 82-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ДТП случилось из-за наледи на эстакаде.

В распоряжении 360.ru также появились кадры с места аварии. На них видно, что участниками ДТП стали как минимум четыре машины, в том числе автомобиль такси.

Фото: Телеканал «360»

На прошлой неделе три машины попали в аварию на Машкинском шоссе. Одной из иномарок управлял бывший мэр городского округа Люберцы Игорь Аккуратов. Авто зарегистрировано на его мать. В результате ДТП пострадали два человека. Им не потребовалась госпитализация.

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