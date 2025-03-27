Шасси грузового самолета Ан-124 загорелось при посадке в Минводах

У грузового самолета Ан-124 «Руслан» при посадке в Минводах загорелось шасси. Об этом сообщил источник «Известий» .

«Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолета Ан-124 „Руслан“, — сказал собеседник издания.

По его информации, в самолете находился экипаж из восьми человек. Возгорание потушили, никто не пострадал.

Накануне произошло ЧП с еще одним самолетом — Ан-12. Воздушное судно следовало из ямальского поселка Сабетта в аэропорт Нового Уренгоя. У него сломалась левая стойка шасси, поэтому при посадке самолет опрокинулся на левый борт.

Внутри находились только восемь членов экипажа, они не пострадали. Грубую посадку Ан-12 сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, как воздушное судно с поврежденным шасси завалилось на бок.