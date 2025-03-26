Самолет Ан-12 лег на бок в аэропорту Нового Уренгоя из-за слома шасси

Прилетевший из ямальского поселка Сабетта в аэропорт Нового Уренгоя самолет Ан-12 сломал левую стойку шасси при посадке и опрокинулся на левый борт. О происшествии в воздушной гавани сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города .

В ведомстве уточнили, что на борту находились только восемь членов экипажа. Опасных грузов самолет не перевозил.

«Погибших и травмированных нет. Разлива топлива нет», — подчеркнули в организации.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что самолет Ан-12 принадлежит авиакомпании «Атран», он выполнял коммерческий рейс. В ней подчеркнули, что после надлома левой стойки шасси борт выкатился на боковую полосу. Для организации проверки на место выехал представитель ведомства.

Собственную проверку организовали следователи Центрального МСУТ СК России. Для выяснения всех обстоятельств и причин в аэропорт выехали криминалисты.

Аэропорт Нового Уренгоя временно приостановил прием и отправку рейсов. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что сейчас сотрудники приступили к эвакуации поврежденного самолета Ан-12 — на это потребуется несколько часов. Пассажиров попросили следить за актуальной информацией на онлайн-табло.

В конце февраля экипаж самолета Ан-24 с неисправным шасси благополучно приземлился в аэропорту Якутска. Борт вылетел из города Олекминск и при подлете к воздушной гавани назначения пилоты обнаружили неисправность. Экипаж передал сообщение диспетчерам о возможных проблемах, но посадка прошла благополучно.