Посадку самолета Ан-12 со сломанным шасси в Новом Уренгое сняли на видео

Самолет Ан-12 в Новом Уренгое по инерции проехал несколько десятков метров на боку. Кадры жесткой посадки оказались в распоряжении 360.ru.

Воздушное судно с поврежденным шасси в итоге завалилось на сторону правого крыла.

В пресс-службе департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа уточнили, что на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи.

«Всех находившихся на борту осмотрели, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет», — заявили в ведомстве.

Всего на борту находились восемь членов экипажа, опасных грузов самолет не перевозил. Разлива топлива не месте ЧП не произошло.

Ан-12 принадлежит авиакомпании «Атран», борт выполнял коммерческий рейс. Аэропорт Нового Уренгоя временно приостановил отправку и прием рейсов. На эвакуацию поврежденного самолета потребуется несколько часов.