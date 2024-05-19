Сгорели дотла. Огонь уничтожил десятки дачных домов и хозпостроек на Сахалине | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 11:46 Сгорели дотла. Огонь уничтожил десятки дачных домов и хозпостроек на Сахалине МЧС: в селе Восток на Сахалине загорелись семь дачных домов и 36 хозпостроек

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Огонь охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек в селе Восток на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о возгорании в населенном пункте Поронайского городского округа на улице Мира поступило 19 мая в 03:08 по местному времени. На место происшествия прибыл 21 человек и семь единиц спецтехники.

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Локализовать пожар на площади 2,1 тысячи квадратных метров удалось только спустя три часа. В 09:04 возгорание ликвидировали.

«Пострадавших нет», — уточнили в министерстве.

Пресс-служба регионального главка МЧС показала фото с места происшествия. На снимках видно, что некоторые постройки сгорели дотла.

ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области ГУ МЧС России по Сахалинской области

Ранее крупный пожар произошел на складе овощебазы в Краснодарском крае. Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания, огонь охватил одну тысячу квадратных метров.