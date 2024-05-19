Сгорели дотла. Огонь уничтожил десятки дачных домов и хозпостроек на Сахалине | 360°

19 мая 2024, 11:46
Сгорели дотла. Огонь уничтожил десятки дачных домов и хозпостроек на Сахалине
МЧС: в селе Восток на Сахалине загорелись семь дачных домов и 36 хозпостроек
Огонь охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек в селе Восток на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Сообщение о возгорании в населенном пункте Поронайского городского округа на улице Мира поступило 19 мая в 03:08 по местному времени. На место происшествия прибыл 21 человек и семь единиц спецтехники.
Реклама
Локализовать пожар на площади 2,1 тысячи квадратных метров удалось только спустя три часа. В 09:04 возгорание ликвидировали.
«Пострадавших нет», — уточнили в министерстве.
Пресс-служба регионального главка МЧС показала фото с места происшествия. На снимках видно, что некоторые постройки сгорели дотла.
Ранее крупный пожар произошел на складе овощебазы в Краснодарском крае. Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания, огонь охватил одну тысячу квадратных метров.
Пожары
МЧС РФ
Россия
Реклама
Реклама