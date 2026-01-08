«Сестре полегче». Стали известны подробности отравления кониной в Подмосковье

Состояние одной из отравившихся во время празднования новогодних праздников в Раменском районе женщины улучшилось. Об этом в разговоре с 360.ru сообщил брат женщины.

По словам мужчины, причины отравления все еще до конца неизвестны.

«Сестра полегче. Пока непонятно, что стало причиной», — отметил мужчина.

По информации другого источника, в больницы Московской области с подозрением на ботулизм доставили четырех человек из семьи женщины, включая ее саму и ее несовершеннолетнего сына. Все они приехали из Костромской области на новогодние праздники.

Как рассказали пострадавшие, около 17 человек отмечали праздник в частном доме в деревне Холуденево. Все продукты, в том числе конина, которую привезли из Костромской области, были домашнего приготовления.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области сообщила, что ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты проводят лабораторные исследования отобранных проб продуктов и биоматериала заболевших, подозревая в качестве причины отравления пищевой ботулизм.

Ранее стало известно, что всего в Подмосковье госпитализировали восемь человек с подозрением на ботулизм. Предположительно, они отравились кониной.