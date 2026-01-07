Восемь человек отравились кониной в Подмосковье

В Подмосковье восемь человек госпитализировали с ботулизмом. Предположительно, они отравились кониной. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Источник телеканала уточнил, что отравление произошло в деревне Холуденево в Раменском округе. Мясо купили в Костроме и приготовили во фритюре.

«В результате употребления конины пострадали две семьи — восемь человек, в том числе четыре ребенка 13-16 лет. <…> Симптомы у заболевших включают двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и сильную слабость», — сообщил телеканал.

Одного их пострадавших подключили к ИВЛ, еще один человек отказался от госпитализации.

Ранее в одном из отелей Лоо отравилась приехавшая на соревнования группа детей-регбистов. Причиной отравления стала еда из гостиницы, медики выявили у них ротавирус.