Сестра найденного мертвым на Гоа россиянина рассказала о его проблемах с сердцем

Найденный мертвым в «русской деревне» на Гоа 49-летний тревел-блогер из Нижнего Новгорода чувствовал себя плохо за несколько дней до смерти. Об этом 360.ru сообщила сестра туриста Ида.

По ее словам, медицинского заключения пока нет, точная причина смерти неизвестна.

«Я знаю от его матери, что ему стало плохо с сердцем за несколько дней до случившегося. Но он думал, что все пройдет само», — рассказала женщина.

Собеседница 360.ru добавила, что мужчина находился в постоянных разъездах последние 15 лет. Он то прилетал в Россию, то отправлялся в новые путешествия. На Гоа блогер проводил как минимум несколько месяцев в год.

Ида отметила, что теперь семье предстоит решать вопрос о перевозке тела мужчины в Россию.

Ранее стало известно, что погибший россиянин мог наблюдаться у нарколога с 2022 года.