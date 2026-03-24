Нижегородского тревел-блогера нашли мертвым в «русской деревне» Гоа

Тело 49-летнего россиянина нашли индийские полицейские в запертой комнате арендованного дома на курорте Морджим в штате Гоа, известном как «русская деревня» из-за большого количества русскоговорящих приезжих. Как сообщил Telegram-канал Shot , умерший оказался нижегородским тревел-блогером, состоящим на приеме у нарколога с 2012 года.

По данным авторов, полицию вызвал владелец комнаты, который обеспокоился, что арендатор перестал ему отвечать.

Для установления причин смерти россиянина полиция назначила расследование.

Последнее опубликованное видео блогер снял в индийском храме.

По данным издания The Herald Goa, труп россиянина нашли в минувшее воскресенье, 22 марта.

В пресс-службе полиции штата журналистам заявили, что прибывший по вызову наряд вскрыл дверь в закрытую комнату в присутствии свидетелей.

Найденное внутри тело мужчины направили на экспертизу для установления причин смерти.

