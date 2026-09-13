«Сердце разрывается». В Петербурге заметили мерзнувшую на балконе обезьянку

Маленькая обезьянка минимум двое суток сидела взаперти на балконе квартиры в ЖК «Артлайн» в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказала жительница соседнего дома.

По ее словам, соседи заметили животное, когда из-за ремонта стали чаще выходить на балкон. В одной из квартир напротив они увидели обезьянку в небольшой клетке.

«Она сидела в клетке, в малюсенькой, где она даже в полный рост не может встать. То есть животное на четырех конечностях встать не может», — рассказала женщина 360.ru.

Очевидица сказала, что позже докричалась до хозяйки. Та объяснила, что якобы взяла обезьянку на передержку у подруги и собиралась вернуть. После просьбы занести питомца в квартиру женщина выпустила его из клетки, а затем ушла.

«Она без остановки прыгает, ходит, постоянно в движении. Видимо, потому что хозяйку потеряла. Холодно, вот она и прыгает туда-сюда. У меня сердце разрывается от этого», — сказала собеседница.

Она трижды обращалась в полицию с заявлением о происходящем. По словам соседки, сотрудники пока не сообщили о результатах проверки.

Телеграм-канал Mash на Мойке ранее уточнил, что другие очевидцы замечали, как хозяйка била животное.

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