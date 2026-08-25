«Сердце разрывается». В Керчи начали поиски кота, сбежавшего из переноски
В Керчи хозяин попросил помочь найти пропавшего на вокзале домашнего кота
На станции Керчь-Южная уже несколько дней ищут домашнего кота Сильку, который выбежал из переноски перед отправлением поезда Симферополь — Москва. Хозяин животного рассказал о ситуации 360.ru.
«Две добрые женщины откликнулись, и даже пришли на вокзал его искать. Но, увы, пока безрезультатно», — сообщил мужчина.
Кот пропал 20 августа около 21:00. Он выбежал из сумки на железнодорожные пути и скрылся под перроном. Сильвестр никогда не бывал на улице, обладает добрым характером, поэтому мог спрятаться неподалеку и не выходить к людям. Работа в театре вынудила хозяина отправиться в Москву без животного, лично продолжить поиски он не смог.
«Сердце разрывается от мысли, что он сейчас может умереть <…> Прошло уже ровно четыре дня с тех пор, как он пропал», — написал мужчина в соцсети.
Он попросил керчан и пассажиров станции обратить внимание на испуганного кота. За помощь в возвращении питомца хозяин пообещал вознаграждение.
Ранее московские спасатели помогли коту, оказавшемуся в реке после ДТП в центре столицы.