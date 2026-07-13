Испуганный кот упал в Москву-реку

Источник 360.ru: в Москву-реку упал кот после столкновения с автомобилем

Московских спасателей на воде привлекли к операции по оказанию помощи коту, который упал в реку в центре столицы после ДТП. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в Таганском районе Центрального административного округа. Животное перебегало проезжую часть в районе Большого Краснохолмского моста, где его задел автомобиль.

Испугавшись, кот прыгнул в реку и не смог самостоятельно выбраться на берег. На место прибыли оперативные службы для спасения хвостатого.

Ранее в Московской области произошла невероятная история спасения кота. Потерявшийся в Медведкове питомец прошел 65 километров до Солнечногорска и воссоединился с хозяйкой.