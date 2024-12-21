Трех россиян выдворили из Казахстана на пять лет

Трех россиян оштрафовали и выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Трех россиян выдворили из Казахстана за двойное гражданство. Также их обязали заплатить штраф, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Ими оказались 23, 40 и 48-летние граждане Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Они не сообщили местным властям о наличии второго гражданства. Согласно решению суда, каждый из них заплатит в качестве штрафа по 1406 долларов. Также им запретили въезд в республику на пять лет.

В Казахстане запрещено иметь второе гражданство. При получении паспорта другой страны граждане утрачивают казахстанское гражданство. При этом они должны сообщить о смене гражданства в течение 30 дней.

Ранее богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова решила отказаться из российского гражданства. Она занимает восьмое место в рейтинге рантье республики.