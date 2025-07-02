Семью 13-летнего азербайджанца выдворили из России после драки с соседом

В Петербурге 13-летний азербайджанец избил сверстника, в итоге его вместе с семьей выдворили из страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, которая предоставила видео конфликта.

О происшествии стало известно 30 июня. В больницу поступил 16-летний подросток с побоями.

«Как установили полицейские, у молодого человека, проживающего на улице Тельмана, произошла конфликтная переписка в соцсети с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана», — заявили в ведомстве.

В итоге юноши решили выяснить отношения на улице. На встречу мигрант пришел с друзьями. Подростка избили, его обидчики скрылись.

Правоохранители доставили азербайджанца и его отца в полицейский отдел. После этого всю семью мигранта выдворили из России в Азербайджан.

Ранее приезжий убил местного жителя в Балашихе. Тот попросил его не материться, а в ответ получил смертельный удар в голову.