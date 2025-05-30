В Балашихе приезжий нанес смертельный удар местному жителю из-за замечания

В Балашихе около станции Кучино рядом с железной дорогой приезжий с одного удара убил местного жителя. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, между ними случился конфликт. Потерпевший сделал замечание приезжему — попросил не материться. В ответ получил удар по лицу. После этого потерял сознание.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью, мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемым стал уроженец Закавказья 2003 года рождения. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Ранее в Люберцах мигрант из Таджикистана избил до смерти пятимесячную дочь. По данным источника 360.ru, мужчина жил вместе с женой с Украины и четырьмя детьми. Временная регистрация в России у него истекла.