Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области превысило 100

губернатор Рязанской области Павел Малков
Фото: губернатор Рязанской области Павел Малков/Telegram

Больше 100 человек пострадали в результате взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

Также глава Рязанской области подтвердил гибель пяти человек. По словам Малкова, он дал поручение ввести ЧС муниципального уровня.

В регионе создали штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, на месте работают оперативные службы.

Взрыв произошел в пороховом цеху завода днем 15 августа, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. Здание цеха полностью разрушилось.

