Семьям полицейских, погибших при подрыве авто ДПС в Москве, окажут помощь

Семьи погибших полицейских на Елецкой улице получат всю необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Руководство и сотрудники Главного управления МВД России по Москве выразили соболезнования семьям лейтенантов полиции Ильи Климанова и Максима Горбунова из отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе.

Климанову было всего 24 года. В октябре 2023 года он начал службу в московской полиции. Максим Горбунов, 25-летний лейтенант полиции, начал службу в органах внутренних дел в феврале 2022 года. Дома его ждали жена и девятимесячная дочь.

По данным следствия, в ночь на 24 декабря на Елецкой улице двое сотрудников ДПС заметили подозрительного человека возле служебного автомобиля. Когда они попытались задержать его, сработало взрывное устройство. В результате ЧП погибли двое правоохранителей, а также находившийся рядом с ними человек.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП, где прогремел взрыв.