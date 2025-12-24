СК описал подробности смертельного подрыва машины ДПС в Москве

СК: взрыв на улице Елецкой прогремел во время задержания подозрительного лица

Взрыв на улице Елецкой в Москве прогремел во время попытки задержания сотрудниками ДПС подозрительного человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По ее данным, два сотрудника ДПС в ночь на 24 декабря увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля.

«Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство», — отметили в ведомстве.

В результате ЧП погибли двое правоохранителей, а также находившийся рядом с ними человек.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот взрывных устройств». Оперативники осмотрели место ЧП, готовятся материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической.

Правоохранители также устанавливают механизм приведения в действие взрывного устройства, допрашивают свидетелей и изучают камеры видеонаблюдения.