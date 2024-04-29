Стали известны личности убитых полицейских при нападении в КЧР | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 12:35 Стали известны личности убитых полицейских при нападении в КЧР МВД: при нападении в КЧР погибли двое полицейских из Курганской области Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360 в

Двое полицейских погибли и четверо получили ранения после атаки боевиков на наряд ДПС в Карачаево-Черкесской Республике. Фигурантов ликвидировали, их удалось опознать, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — заявили в ведомстве.

Реклама

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В пресс-службе полиции Курганской области рассказали, что погибшими оказались заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Великов и старшина полиции Андрей Артамонов. С ранениями госпитализировали троих полицейских и одного сотрудника ОМОН Управления Росгвардии по КЧР.

Об атаке на пост ДПС ночью 29 апреля сообщил источник 360.ru. По его данным, нападение произошло в поселке Мара-Аягъы. Пятеро местных жителей подъехали к правоохранителям и бросили в их сторону взрывное устройство, после чего устроили стрельбу. Полицейские открыли ответный огонь.