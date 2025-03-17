Семья на Ставрополье отравилась ядохимикатами, 8-летняя девочка умерла

Семья из пяти человек отравилась ядохимикатами в Ставропольском крае, восьмилетняя девочка скончалась, 12-летний мальчик в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

ЧП произошло в Новоалександровском округе 17 марта. Семья из пяти человек, в том числе двое малолетних детей, почувствовали резкое ухудшение самочувствия с признаками кишечного расстройства. Приехавшая скорая помощь госпитализировала всех пострадавших. Восьмилетняя девочка умерла в больнице, мальчика перевели в реанимационное отделение.

По версии следствия, причиной отравления могла стать обработка подвального помещения химикатами от насекомых, которое накануне провел отец. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По словам источника 360.ru, отец обрабатывал ядохимикатами подвал, где нет вытяжки.

«Там в подвале вроде нет вытяжки, ничего нет, в дом не заходило», — сообщил источник.

В Нижегородской области семья отравилась угарным газом. Квартира оборудована газовой колонкой, специалисты устанавливают причины отравления.