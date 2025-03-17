Семья отравилась угарным газом в Нижегородской области

В квартире дома на улице Ленина в Богородске трое человек пострадали из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел вечером 16 марта, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Почувствовав недомогание, семья вызвала медиков — их оперативно доставили в больницу. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь, сейчас жизни и здоровью членов семьи ничего не угрожает.
Сообщается, что квартира оборудована газовой колонкой. Специалисты уточняют подробности.
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