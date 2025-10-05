Семья из четырех человек погибла в ДТП под Екатеринбургом

В Свердловской области при столкновении машин погибла семья из четырех человек

Под Екатеринбургом в Талицком районе в результате лобового столкновения легкового автомобиля с трактором погибли четыре человека, включая маленького ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областной госавтоинспекции .

Авария произошла вечером 4 октября на 28-м километре трассы «Талица — Бутка». По предварительным данным, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio.

В результате удара погибли все находившиеся в легковом автомобиле — 27-летний водитель, две женщины 26 и 20 лет и четырехлетняя девочка. Все они были жителями Талицы и направлялись в село Казаковское. Ребенок перевозился в автокресле, уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель трактора, 27-летний житель Тугулыма, не был пьян. Он заявил, что техника совершила «самопроизвольный рывок» в сторону встречной полосы. Это объяснение сейчас проверяется следователями.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Назначен комплекс экспертиз, включая автотехническую проверку трактора, чтобы установить точную причину трагедии.

Ранее профессиональный каскадер и блогер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев разбил свой McLaren 720S.