В Ростове-на-Дону каскадер разбил McLaren за 20 миллионов рублей

Профессиональный каскадер и блогер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев разбил свой гоночный McLaren 720S. Об этом сообщил Telegram-канал «112». .

По данным издания, ДТП произошло на мокрой дороге — машину занесло, после чего она врезалась в отбойник. В результате аварии никто не пострадал.

Сам Чеботарев рассказал РИА «Новости», что ДТП произошло утром 5 октября на Ворошиловском проспекте. По его словам, в момент аварии шел дождь, и автомобиль попал в колею.

«Бросило машину в отбойники. Повезло, что влетел в знак, потом во второй отбойник — и на встречном движении от меня увернулись машины», — уточнил каскадер.

Вместе с ним в салоне находился его друг — оба отделались испугом. Однако ремонт суперкара, по словам Чеботарева, обойдется примерно в 15 миллионов рублей.

Каскадер уже попадал в инциденты со своим McLaren — ломал спойлер и засыпал спорткар щебнем во время съемок для своего блога. Теперь сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства новой аварии и выясняют, не был ли инцидент постановочным.

Ранее Чеботарев упал с высоты, выполняя трюк на машине.