«Семья хорошая». Соседи рассказали о подростке с оторванной взрывом петарды кистью в Волоколамске

Соседи рассказали о семье подростка с оторванной взрывом кистью в Волоколамске

Вечером 2 января подростки решили запустить петарду, которую в местном магазине купил 11-летний брат пострадавшего. Петарда с первого раза не загорелась, но, когда мальчик захотел поджечь ее снова, взорвалась в руке.

Соседи рассказали 360.ru о семье пострадавшего ребенка.

«Семья нормальная. Сейчас детишки балуются всякими новогодними [фейерверками]», — поделилась соседка.

«Знаю, что мальчик взорвал петарду и ему кисть руки разорвало. Печальное событие, ужас какой-то. Непонятно, как так получилось и почему допустили, что он пошел один. Непонятно, что это была за петарда», — рассказал 360.ru мужчина.

Мальчика с тяжелыми травмами госпитализировали. Ему не только ампутировало кисть, но и обожгло лицо.

Прокуратура Московской области организовала проверку. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить Волоколамским правоохранителям.