В Волоколамске подростку оторвало кисть руки из-за взрыва петарды

Уголовное дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности и привели к травмированию несовершеннолетнего, возбудили в Волоколамске. В настоящее время следственные органы и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к инциденту.

Следователь ГСУ СК России по Московской области начал расследование по статье 238 УК РФ, части 2, пункты «а» и «в», касающейся оказания небезопасных услуг. Дело завели в Волоколамске.

По версии следствия, 2 января 2025 года двое подростков приобрели пиротехническое изделие «Алтай Р-1088» в одном из магазинов Волоколамского округа. Один из юношей, родившийся в 2013 году, поджег изделие и отбросил его в сторону, при этом взрыв не произошел.

Однако после этого потерпевший вновь поднял пиротехническое изделие, взял его в левую руку и повторно попытался поджечь. В результате следующего взрыва ребенок получил серьезные травмы, включая термические ожоги лица и травматическую ампутацию левой кисти.

«Со слов одного из очевидцев, петарду ранее приобрел его младший брат, а он в компании друзей решил ее поджечь. Однако возгорания не произошло, и, когда его друг поднял петарду с земли, чтобы поджечь еще раз, она взорвалась в его руках», — подчеркнули в прокуратуре Московской области.