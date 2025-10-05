Семья бандита Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери

Коммерсант: семья бандита Цапка возместила ущерб после ДТП с его дочерью

В Таганроге владелец частного дома, пострадавшего в результате аварии с участием Анастасии Оделин Феррер — дочери Сергея Цапка, подписал документы об отсутствии претензий к виновнице ДТП. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к семье пострадавшего.

По его словам, между сторонами заключено мировое соглашение о внесудебном возмещении морального и материального ущерба. Собственник дома получил денежную компенсацию в согласованном объеме, факт передачи зафиксировали нотариально.

Ранее мать девушки Анжела-Мария Оделин Феррер предлагала оплатить ремонт и аренду временного жилья, однако владелец пострадавшего дома предпочел денежную выплату.

ДТП произошло 29 сентября в селе Николаевка под Таганрогом: автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла 25-летняя Оделин Феррер, врезался в жилой дом, повредив стены здания. Сама девушка и ее пассажир не пострадали.

В региональном управлении МВД не уточнили, привлекалась ли водитель к административной ответственности. В базе ГАС «Правосудие» информация о деле отсутствует.

Анжела-Мария Оделин Феррер была гражданской женой Сергея Цапка, лидера преступной группы из станицы Кущевской, осужденного на пожизненный срок за серию убийств. Он скончался в СИЗО Краснодара в 2014 году. Его дочери с матерью проживают в Ростове-на-Дону.

Ранее один из членов банды Цапков, Андрей Быков, погиб на СВО. Он отправился в зону боевых действий в 2023 году, подписав контракт с Министерством обороны.