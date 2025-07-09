Член банды Цапков Андрей Быков погиб в зоне СВО

Один из членов кущевской банды Цапков, Андрей Быков, погиб на СВО. Он отправился в зону боевых действий в 2023 году, подписав контракт с Министерством обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В 2024-м стало известно, что Быков был ранен. Он лечился в ДНР и даже приезжал домой в Краснодар.

Андрей Быков — единственный из членов кущевской банды, согласившийся сотрудничать со следствием после ареста. В 2010 году он и другие участники группировки приехали к местному бизнесмену. Там они жестоко убили 12 человек, включая троих детей. После этого дом подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Быков не участвовал в зверствах, как он сам признался. Его задачей было следить за порядком во дворе и доме. На допросах он детально описывал действия каждого члена банды в доме фермера Сервера Аметова. Эти показания стали основой для обвинительного приговора «цапкам», сообщил сайт kp.ru.

В 2014 году суд приговорил Быкова к 20 годам тюрьмы. Он должен был выйти на свободу только в 2034 году, но был помилован за участие в специальной военной операции.

Ранее стало известно, что землю члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в Краснодарском крае не смогли продать на аукционе из-за отсутствия потенциальных покупателей. Единственным участником аукциона была компания — торговый дом «Мельник».