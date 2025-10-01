Сегодня 14:34 «Встанут на колени, если будут проблемы». ДТП с дочкой Цапка замять не вышло — впереди суд 0 0 0 Фото: Соцсети, Госавтоинспекция Ростовской области Криминал

Дочь лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка разнесла частный дом в Ростовской области, врезавшись в него на Mercedes AMG GT. Вместе с ней в салоне элитной машины находился парень, называющий себя сыном прокурора Таганрога. После случившегося мажоры пытались угрожать правоохранителям, давили на гаишников, обещали даже «ставить на колени». Замять произошедшее попыталась и мать дочери Цапка Анжела-Мария.

Что известно о ДТП с дочкой Цапка Анастасия Цапок влетела в частный жилой дом в Ростовской области в минувший вторник. Иномарка пробила стену здания и оказалась прямо в комнате. По данным Baza, с девушкой в автомобиле находился молодой человек, который назвал себя сыном прокурора Таганрога.

Авария вызвала очень широкий резонанс, особенно на фоне того, как случившееся попыталась замять мать Анастасии, а золотая молодежь сыпала ругательствами. Спутник Анастасии, в частности, угрожал владельцу разрушенного дома отцом, если кто-то попробует создать ему проблемы. «По словам очевидцев, эвакуатор приехал моментально. Приехавшие сотрудники ГИБДД были несколько напуганы, поскольку на них кричал тот самый парень и угрожал полицейским, что они встанут на колени, если будут проблемы», — рассказал источник Baza.

Анастасии Цапок 25 лет. В 2021 году она сменила фамилию отца на девичью своей матери — Оделин-Феррер, писал Shot. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что девушка, устроившая ДТП, не является дочерью криминального авторитета Сергея Цапка. Любопытно, что несколько лет назад Анжела-Мария доказала, что якобы замужем за Цапком никогда не была. Ее слова подтвердили свидетельство о смене девичьей фамилии на Цапок и справка об отсутствии брака. Благодаря этому женщина смогла снять арест с Porsche Panamera и особняка в Ростове-на-Дону, а еще продать сельхозпредприятие «Юг агротехника», писал Life.ru.

По данным Telegram-канала Shot, Цапок неслась на скорости 136 километров в час при допустимой 60 километров в час перед тем, как врезаться в частный дом. Предварительно известно, что Анастасия находилась за рулем в нетрезвом виде, это подтвердила экспертиза. На место аварии приезжала жена криминального авторитета, чтобы договориться с хозяевами дома. «Согласно предварительным показаниям соседей, мать виновницы ДТП приезжала накануне к пенсионерам, в чей дом влетел автомобиль. Соседи рассказали, что женщина навскидку оценила ущерб и пообещала выплатить его на следующий день без лишнего шума. Правда, потом приехала и сообщила, что „не готова так сразу оплачивать“. Они также сообщили, что мебель и технику мать Анастасии пообещала возместить отдельно», — рассказал источник издания 161.RU.

Фото: Пресс-служба МВД

По подсчетам Mash, ДТП обойдется Анастасии в сумму около пяти миллионов рублей. Два из них пойдут на ремонт дома, а три на восстановление машины. Но это лишь предварительная сумма.

Дело в том, что если дом, в который влетела дочь Цапка, признают аварийным, его нужно будет сносить и строить заново. В этом случае два миллиона превратятся в шесть. Пока пенсионерам, которые живут в протараненном доме, никто ничего не возместил. И пожилые люди не знают, как им быть дальше. Дело в том, что от удара машины пострадали газовая труба и электропровода. Поэтому в доме нет ни газа, ни электричества. «Семейная пара сообщила, что восстановление дома и всех сопутствующих повреждений стоит гораздо больше того, что им пообещала мать виновницы ДТП. Полностью оценить ущерб удастся после следственных действий. В самом доме огромная дыра, уничтожена кирпичная кладка фасада», — пояснил другой источник 161.RU.

Фото: Соцсети

Что до машины, то ни о каком страховом покрытии речи быть не может с учетом, что за рулем девушка была в нетрезвом состоянии. Удивительно, что так разбить машину она умудрилась только сейчас. По словам источника Mash, дочь бандита любит гонять и за последние два года нахватала почти 200 штрафов за превышение. Пострадавший пенсионер идет в суд Сегодня стало известно, что хозяин дома, разрушенного дочерью Цапка, намерен судиться с семьей главаря кущевской ОПГ. Все дело в том, что мужчину не устроила сумма компенсации, которую ему предложили, пояснил источник Baza. Он также отказался от помощи местной администрации и заявил, что просто «заморозит» все, как есть, дождется экспертизы и стрясет с Цапков по полной.

Анастасия пока залегла на дно. Ни на звонки, ни на сообщения не отвечает. Ей грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф. Суд рассмотрит дело об аварии в ближайшее время.

Звенья одной цепи Вся эта ситуация с попыткой все решить по-свойски вскрыла очень неприятную правду и проблему, до решения которой еще, судя по всему, весьма далеко, считает доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Речь о коррупции, ставшей, по его словам, системообразующим фактором. «Все эти коррупционные истории и проявления детей — они все в той же канве коррупции как системообразующего фактора», — пояснил обозреватель. Тут же Пинчук напомнил о задержании и аресте бывшего исполняющего обязанности главы Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова. Ему инкриминируются мошенничество и злоупотребление полномочиями при распоряжении гуманитарной помощью, предназначенной бойцам в зоне СВО. «Это все звенья одной цепи. Это все показатели того, что система пока не перестроилась. И честно говоря, пока нет уверенности, что и пытается это сделать. Это проблема», — подчеркнул Пинчук.

Фото: Соцсети

Кто такой Сергей Цапок и что такое Цапковская ОПГ Сергей Цапок — российский криминальный авторитет, лидер Цапковской организованной преступной группировки. Его приговорили к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других преступлений у Краснодарском крае. Цапок родился 6 апреля 1976 года на Кубани. В середине 1980-х отец Сергея занимался скупкой мяса в совхозах. После распада СССР братья Цапка организовали группировку, которая стала заниматься рэкетом. Сергея задержали 15 ноября 2010 года.

Одна из самых жутких расправ, которую учинили члены этой ОПГ, произошла 5 ноября 2010 года в станице Кущевская.

В доме фермера Сервера Аметова убили 12 человек — 51-летного хозяина, его 48-летнюю жену Галину, 19-летнюю невестку Елену и ее дочь Амиру, которой не было года, гостей семьи Владимира Мироненко с супругой Мариной, дочерями Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко, а также соседей — 36-летнюю Наталью Касьян и ее 14-летнего сына Павла. Вскоре после этого выяснилось, что жителей Кущевской кошмарят местные бандиты. И все это продолжается уже много лет. И убийство в доме Аметова — тоже не первое.

Фото: РИА «Новости»

Через неделю по делу о массовом убийстве в доме Аметова арестовали членов Цапковской оргпреступной группировки во главе с Сергеем Цапком. Во время следствия выяснилось, что он долгое время занимался вымогательством денег у местных фермеров. Подельников Сергея в станице прозвали «цапковскими». Выглядела схема так: если фермер не соглашался платить, к делу подключался местный УБОП, с которым банда наладила сотрудничество. Поэтому жаловаться правоохранителям смысла не было. Если и после разговоров с представителями правопорядка бизнесмен оставался стоять на своем, его убивали. Так, например, были убиты двое фермеров — отец и сын Богачевы и глава Кущевского района Борис Москвич. Но список жертв банды был гораздо обширнее. Умер Сергей Цапок в СИЗО от инсульта в 2014 году.