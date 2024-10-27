Семьи погибших при крушении вертолета в Кировской области получат по миллиону рублей

Соколов: семьям погибших при крушении Ми-2 в Кировской области выплатят по 1 млн

Семьям погибших при крушении вертолета санавиации в Кировской области выплатят по миллиону рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Бригада врачей на вертолете санавиации возвращалась с вызова из Даровского. При крушении погибли четыре человека — трое медиков и пилот. Глава региона сообщил, что за штурвалом был Валентин Комлев, который считался одним из опытнейших летчиков.

«Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую, <…> семьи получат выплаты в размере одного миллиона рублей», — указал глава региона.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу около деревни Белеенки. Росавиация квалифицировала произошедшее как катастрофу и начала расследование.