Росавиация и МАК выяснят причину крушения Ми-2 в Кировской области

При крушении вертолета санавиации Ми-2 авиакомпании «Вяткаавиа» в Кировской области погибли четыре человека. Росавиация квалифицировала произошедшее как катастрофу и начала расследование, сообщил пресс-секретарь агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Росавиация классифицировала аварийный полет вертолета Ми-2 в Кировской области как катастрофу. <…> Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации», — отметил он.

Цель проверки, по словам Кореняко, в том, чтобы установить причину аварии и принять меры для предотвращения таких катастроф в будущем. На сегодняшний день известно, что «Вяткаавиа», которая использовала Ми-2, имела сертификат эксплуатанта для выполнения авиационных работ.

Вертолет совершил жесткую посадку при возвращении из поселка городского типа Даровского. Проблемы начались через несколько минут после взлета, экипаж посадил Ми-2 в лесу около деревни Белеенки. Погибли четыре человека — пилот, врач и два фельдшера.