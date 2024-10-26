Трех погибших нашли после жесткой посадки Ми-2 в Кировской области

В экстренные службы поступила информация о жесткой посадке Ми-2 в лесу у деревни Белеенки. На его борту, предварительно, находились четыре человека.

Спасатели сразу же направились на место ЧП. В ходе операции они обнаружили тела троих погибших. Поиски оставшегося члена экипажа продолжаются.

В начале сентября на Камчатке разбился вертолет Ми-2. Тогда погибли все 22 человека, находившиеся на борту. Предположительно, причиной катастрофы стало то, что летчик не заметил сопку и задел ее склон.

Трое российских пилотов пострадали в Турции при крушении Ми-8, тушившего природные пожары.