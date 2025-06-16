Семеро попали в больницу после ДТП под Владимиром

Девять пострадавших в ДТП во Владимирской области отправили в больницу с травмами и ушибами. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
«Девять взрослых бригадами скорой медицинской помощи с травмами и ушибами доставлены в ЦГБ города Коврова (травцентр второго уровня)», — заявили в ведомстве.
Из девяти пострадавших семерых госпитализировали, один лежит в реанимации, его состояние оценили как тяжелое. Шестеро — в отделении травматологии в состоянии средней тяжести. Двоим назначили амбулаторное лечение. Детей среди получивших травмы нет.
Авария случилась примерно в 01:25 на 290-м километре трассы М7 «Волга» в Вязниковском районе. Автобус столкнулся с двумя легковушками и минивэном. Во время ДТП погибли три человека. Как позже отметила пресс-служба региональной прокуратуры, виновником происшествия мог стать водитель автобуса.
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